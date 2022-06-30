Третья мировая война уже началась: Резников предупредил мир о дальнейших планах Кремля

В случае поражения Украины РФ пойдет дальше на Европу, уверен министр обороны.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Украина падет, РФ придет с войной в другие европейские страны.
В комментарии Sky News он подчеркнул, что российская власть не намерена ограничивать свою военную агрессию лишь на территории нашей страны.
Глава Минобороны подчеркнул, что европейские страны не должны сейчас бояться эскалации с Россией.
"Не бойтесь выходить на новый уровень эскалации с Россией. Ведь абсолютно, честно говоря, Третья мировая война началась 24 февраля этого года. Это абсолютно честно и это реальная жизнь. Не бойтесь, потому что мы первое поле битвы в этой войне. Если мы проиграем, следующее поле битвы будет в европейских странах", – сказал Резников.
Читайте также"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы ПутинаНапомним, ранее Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.
Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российской ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.
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