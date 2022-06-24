"Первым бомбить будем Лондон": в РФ пригрозили Британии из-за блокады Калининграда

РФ пригрозила Лондону бомбежкой / psb4ukr.org, Reuters

Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к третье мировой войне. Об этом заявил депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев, сообщает Sky News.

"Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никто не будет волноваться, американцы они или британцы, мы бы рассматривали их всех как НАТО", - сказал он.

Он также заявил, что в таком случае РФ якобы "ослабит всю систему противоракетной обороны врага на 100%".

"В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

Как известно, в 2014-2015 годах Гурулев принимал непосредственное участие в войне против Украины.

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Блокада Литвой Калининградской области

Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, Россия в такой ситуации, дескать, может разрешить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

"Евросоюз, если он немедленно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы Калининградского транзита любыми выбранными нами способами", - подчеркнул Климов.

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