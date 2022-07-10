Украине срочно нужно больше HIMARS: Резников назвал причину

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме, заявил министр обороны Алексей Резников.

Как подчеркнул он в интервью The Wall Street Journal, Украина нуждается в большем количестве западного оружия и в срочных поставках.

"Война идет мрачно... Нам нужно больше (оружия, - ред.) Нам нужно срочно", - сказал собеседник.

При этом он отметил, что украинской стороне было необходимо убедить США в необходимости поставок систем HIMARS.

"Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", - подчеркнул глава МО.

Вместе с тем он уточнил, что на сегодня ВСУ нуждаются в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.

"Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше - 150. И мы доберемся туда", - сказал министр обороны.

Резников добавил, что помимо дальнобойного оружия, Киев настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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