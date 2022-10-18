Иран даст РФ ракеты и дроны для убийства украинцев, но не считает себя виновным – Reuters

Иран даст РФ больше дронов и ракеты класса "земля-земля"/ УНИАН, Telegram

Власти Ирана передадут стране-агрессору России дополнительные беспилотники и ракеты класса "земля-земля". Соглашение об этом было заключено 6 октября.

Соответствующей договоренности два государства достигли тогда, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и еще двое высокопоставленных иранских чиновников посещали Москву для проведения переговоров о поставках оружия в Россию. Об этом рассказали изданию Reuters двое неназванных иранских дипломатов и двое чиновников из Ирана.

Отмечается, что о поставках дополнительных дронов и предоставлении ракет попросила у Ирана российская сторона.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности типа ракет Fateh и Zolfaghar", – рассказал ознакомленный с соглашением иранский дипломат.

Информацию о передаче РФ дополнительного вооружения также подтвердили на условиях анонимности западные чиновники.

Иран не считает себя соучастником преступлений против Украины

В то же время в Иране не считают, что, продавая оружие РФ, они становятся соучастниками преступлений против Украины. Как заявили иранские информаторы издания, то, где применяют это оружие – это не вопрос продавца.

Также информатор подчеркнул, что якобы Иран не становится на чью-то сторону в войне, а хочет "положить конец кризису дипломатическим путем". В государстве считают, якобы своими поставками оружия России они не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

В то же время аналитики считают, что поставка Ираном оружия стране-агрессору России может навредить отношениям Ирана с Европейским Союзом и США.

Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывах.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течение 2-3 месяцев. Арестович отметил, что Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана, которая состояла из 300 беспилотников.

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