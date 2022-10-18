Испортили сюжет: освобожденные из плена оккупанты заставили пропагандистов РФ бежать от них с камерой

Освобожденные из плена оккупанты заставили пропагандистов РФ бежать от них с камерой/ скрин

После проведения обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором РФ 17 октября российские пропагандисты тут же "налетели" на освобожденных оккупантов с камерами, ожидая "интересных" рассказов о пытках для ненасытной аудитории РФ.

Однако российские военные, которых обменяли на украинских женщин, разочаровали пропагандистов своими ответами. Соответствующее видео появилось в сети.

Как видно из видеоролика, пропагандисты одного из российских пропагандистских телеканалов подбежали к грузовику, в который погрузили обменянных экс-пленных РФ, и начали спрашивать их в первую очередь о том, пытали ли их в украинском плену и были ли факты издевательств.

Пропагандисты явно уже вынашивали в своей голове кровавый сюжет об ужасных пытках российских военных. Однако оккупанты после такого вопроса в унисон покачали головами и наперебой начали говорить, что такого и близко не было.

После такого неожиданного ответа пропагандисты на несколько секунд просто "зависают", как будто не понимая, о чем можно спрашивать дальше. А потом разочарованно выключают камеру и убегают прочь.

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Обмен пленными 17 октября

Напомним, 17 октября во время обмена военнопленными в Украину из российского плена вернулись 108 женщин. Среди них 35 – это защитницы из ВСУ, 32 – из Военно-морских сил, 12 – из терробороны, 8 – из Нацгвардии, в том числе двое женщин из "Азова". Также были освобождены пять украинок из ГССТ (Государственной спецслужбы транспорта), четыре – из Госпогранслужбы и 12 гражданских.

Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Позже освобожденные украинки рассказали, что в плену в РФ над ними постоянно издевались. Женщин каждое утро и каждый вечер выводили, чтобы пересчитать, и во время этого избивали. Больше всего рукоприкладством к пленным украинкам занимались именно женщины-россиянки.

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