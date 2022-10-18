"Били каждое утро и вечер": освобожденные из плена украинки рассказали, как над ними издевались в РФ

Освобожденные из плена украинки рассказали, как над ними издевались в РФ/ Telegram Ермак

Украинки, которых удалось освободить из российской неволи в рамках обмена в понедельник, 17 октября, рассказали, что в плену в РФ над ними постоянно издевались.

Женщин каждое утро и каждый вечер выводили, чтобы пересчитать, и во время этого избивали. Больше всего рукоприкладством к пленным украинкам занимались именно женщины. Когда не было избиений, то над пленными издевались морально. Об этом освобожденные из плена украинки рассказали "Радио Свобода".

Украинкам в плену постоянно подчеркивали, якобы "Украина их не хочет", и что они якобы "никому не нужны".

"Над нами издевались. Нас били. Они нелюди, просто нелюди. Женщин били. Больше всего женщин били их женщины. Нас из камеры выводили каждое утро и каждый вечер считать и нас били. На Валуйках (город в Белгородской области РФ – ред.) нас не били, но там морально издевались", – рассказала одна из украинок.

Также у пленниц спрашивали, есть ли у них родственники на временно оккупированных территориях. И если оказывалось, что есть, их пытались склонить к получению российского гражданства. Также им предлагали сотрудничество. Однако ни на одно, ни на другое украинки не согласились.

"Издевались, как могли. Это фашисты, больше я ничего не скажу. Сами подумайте, кто эти люди и люди ли они вообще", – подчеркнула другая освобожденная украинка.

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Обмен пленными

Напомним, 17 октября во время обмена военнопленными в Украину из российского плена вернулись 108 женщин. Среди них 35 – это защитницы из ВСУ, 32 – из Военно-морских сил, 12 – из тероборони, 8 – из Нацгвардии, в том числе двое женщин из "Азова". Также были освобождены пять украинок из ГССТ (Государственной спецслужбы транспорта), четыре – из Госпогранслужбы и 12 гражданских.

Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Также ранее сообщалось, что вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы "Азова". Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

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