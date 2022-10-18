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Обстрелы ТЭС Украины: российские ракеты убили одного человека, шестеро - ранены

18 октября 2022, 12:32

Энергетическое оборудование на объектах, ставших целью для ударов РФ, получило серьезные повреждения. Ремонтные работы смогут начать после прекращения обстрелов.

Ракета
Российские войска повторно атаковали энергетические предприятия ДТЭК Энерго / Фото УНИАН, pixabay.com

Утром 18 октября российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. От обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго. Ранения получили 7 человек, один из раненых скончался в пути в больницу.

"По предварительной информации, семь раненых. Им была оперативно оказана медицинская помощь, вызвали скорую, люди доставлены в больницу. К сожалению, от полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи. Администрация и все работники ДТЭК Энерго выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана вся необходимая помощь от компании", – сообщили в ДТЭК Энерго.

Энергетическое оборудование на объектах, ставших целью для ударов РФ, получило серьезные повреждения.

Отмечается, что ремонтные работы работники предприятий смогут начать лишь после прекращения обстрелов.

"Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, сейчас все в укрытиях. Все остальные работают в отдаленном режиме. ДТЭК Энерго продолжает делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора. Компания синхронизирует свои действия с НЭК Укрэнерго", – сообщили в ДТЭК.

Ракетный удар по Украине 18 октября

Во вторник, 18 октября, Россия ударила ракетами по Киеву и попала в два объекта критической инфраструктуры. Вследствие этого во многих домах исчезли свет и вода. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Сейчас аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий ракетного удара и восстановлением электро- и водоснабжения.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. Не исключено, что может произойти и отключение теплоснабжения. В Житомире уже нет воды и электричества из-за разрушения одного из объектов.

Другие новости:

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