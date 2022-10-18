Ракетные удары по Киеву: в столице пропал свет, будут перебои с водоснабжением

Киевлян предупредили об отключении света и воды / Коллаж фото Reuters, соцсети, УНИАН

Россия ударила ракетами по Киеву и попала в два объекта критической инфраструктуры. Вследствие этого во многих домах исчезли свет и вода. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Сейчас аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий ракетного удара и восстановлением электро- и водоснабжения.

"Сейчас частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды", - написал Кличко.

Всех киевлян призывают максимально экономить электроэнергию и воду. Особенно это касается жителей тех домов, где уже понижено давление в водопроводной сети.

"В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды, и сделать запас воды", - добавил Кличко.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты повредили столичную ТЭЦ. Вероятно, речь идет о ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в Украине. Она обеспечивает горячей водой и теплом дома в пяти районах Киева: Дарницкий, Деснянский, Оболонский, Подольский и Шевченковский.

Россия ударила ракетами по столичной ТЭЦ / скриншот

Ракетный удар по Киеву 18 октября

Напомним, 18 октября около 9 утра российские оккупанты ударили тремя ракетами по Киеву. Взрывы зафиксировали на двух объектах критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Это подтвердил и городской голова Киева Виталий Кличко.

Сразу после "прилетов" в некоторых районах столицы на Левом берегу погас свет. В месте попадания ракет сразу начался сильный пожар, в небе виден черный густой дым.

Следует отметить, что Россия второй день подряд терроризирует жителей и гостей столицы.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 4 погибших людей.

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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