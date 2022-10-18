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В Украине с 10 октября разрушено 30% электростанций – Зеленский

18 октября 2022, 12:21

Из-за этого по всему государству начались массовые отключения электроэнергии, отмечает украинский президент.

Владимир Зеленский, свет, электроэнергия, электростанции
В Украине с 10 октября разрушено 30% электростанций – Зеленский/ Офис президента Украины, УНИАН

В результате атак российских оккупантов по всей территории Украины ракетами и дронами-камикадзе в период с 10 октября в нашей стране было разрушено 30% электростанций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. Он отметил, что это стало причиной массовых отключений электроэнергии по всей стране.

Украинский президент отметил, что теперь точно нет места переговорам Украины со страной-агрессором РФ.

"Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось", – заявил Зеленский.

Зеленский

Массовые удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

В понедельник, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы. В результате обстрела со стороны оккупантов были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Из-за того, что были повреждены энергетические объекты Украины, украинцы несколько дней жили в условиях веерных отключений света.

После того, как удалось стабилизировать электроснабжение, 13 октября веерные отключения света отменили. Однако украинцев призвали и в дальнейшем уменьшать использование электроэнергии в пиковые часы.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал экономить электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок, то есть вечером. По его словам, из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система.

Утром 18 октября российские оккупанты вновь атаковали энергетические объекты по Украине, в том числе и в Киеве. После этого в Офисе президента заявили, что ракетные удары РФ по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. Не исключено, что может произойти и отключение теплоснабжения. В Житомире уже нет воды и электричества из-за разрушения одного из объектов.

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