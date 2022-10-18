В Беларусь прибыли истребители, которые могут нести любимицу Путина – ракету "Кинжал"

В Беларусь прибыли истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал" / Белорусский гаюн

В небе над белорусским Минском 16 октября зафиксировали три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31. Они приземлились на аэродроме в Мачулищах. Об этом информирует мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Эксперты группы установили, что это не стандартные МИГ-31, а специальная модификация МИГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км.

Кроме того, в отличие от стандартных МиГ-31, у этой модели истребителя также увеличен запас топлива и специальная аппаратура связи. Специалисты также установили регистрационные номера Миг-31К, которые прибыли в Беларусь: RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

"Не исключено, что вместе с Миг-31К, в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Дело в том, что в тот же день, 16 октября, на аэродром "Мачулищи" из РФ прилетали три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые вполне могли привезти ракеты для пусков с МИГ-31К", - отмечается в сообщении.

По мнению мониторинговой группы, есть основания полагать, что истребители МИГ-31К ВКС РФ в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси с помощью "Кинжалов".

Что известно о российских "Кинжалах"

Ракета воздушного базирования Х-47М "Кинжал" является предметом особой гордости кремлевского диктатора Владимира Путина. Она способна поражать как стационарные объекты, так и надводные цели. По внешнему виду ракета похожа на российские "Искандеры".

По данным военного эксперта Александра Коваленко, это единственная ракета, которая пока недоступна высокому противодействию ПВО ВСУ. Но Х-47М "Кинжал" – это искусственный, не серийный продукт, и этих ракет у России на вооружении менее 40. Как отметил эксперт, такими ракетами "особо не настреляешься".

Угроза со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российское группировки, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Недавно мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в белорусский город Ельск, который находится всего в 17 км от границы с Украиной, прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, Белорусская Республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории Украинского государства.

Больше новостей о белорусской угрозе: