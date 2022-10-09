В Минске подтвердили подготовку Украины к отражению вторжения из Беларуси

Украина готовится к атаке со стороны Беларуси / Фото Reuters

Украина проводит комплекс оборонительных мероприятий, направленных на противодействие вероятному вторжению с территории Беларуси.

В частности, минируются вероятные пути атаки агрессора из Беларуси, взорваны мосты в приграничных районах, для блокирования передвижения вражеской техники. Об этом заявил глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, сообщает Интерфакс.

"Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", - отметил Лаппо.

"Выходят на границу не пограничники - территориальная оборона", - скулит пособник Лукашенко.

"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - пожаловался Лаппо.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова Лукашенко, который сказал, что в Киеве якобы есть "конфликт между Зеленским и военными". Чиновник подчеркнул, что Лукашенко целенаправленно врет с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев полагает, что Лукашенко пытается попросить у Путина ядерное оружие. Для того, чтобы на территории страны, дескать, не было влияния Запада. Однако сам Путин вряд ли пойдет на такой шаг.

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