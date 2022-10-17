Повторное нападение на Украину со стороны Беларуси будет: офицер ВСУ назвал условие

Повторное наступление из Беларуси будет, уверен офицер ВСУ / Фото Reuters

Повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины. Об этом заявил офицер ВСУ Игорь Лапин.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин понимает, что проиграет эту войну, и у него остался один аргумент – ядерное оружие.

Кроме того, офицер ВСУ высказался об мобилизации в РФ. Он убежден, что, несмотря на заявления Кремля, мобилизация в РФ будет продолжаться.

"Путин сказал, что прекращает мобилизацию. Однако он лжет. Он всегда это делает. Мобилизация в РФ будет продолжаться. Вопрос только в том, как она будет проходить. Чем будут кормить и во что одевать мобилизованных. Также такое количество мобилизованных нужно где-то разместить, а их дислокация — законные цели для Украины", — пояснил Лапин.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку. Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции из-за того, что соседние государства якобы готовят провокации.

Также белорусские СМИ пишут, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Данные мероприятия будут идти под видом проверки боеспособности.

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время вторжения Беларуси в Украину не будет. По его словам, белорусская армия не готова к нападению.

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