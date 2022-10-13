Украина допускает нападение России с Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области

Армия Украины знает, как действовать в случае нового нападения России с Беларуси - Наев / Коллаж Минобороны Украины, УНИАН

Армия Украины проводит подготовку к возможному нападению войск России с территории Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, которые агрессор не атаковал 24 февраля, когда произошел первый этап полномасштабного военного вторжения. Страна-оккупант может попытаться перекрыть пути поставок западного оружия. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия может снова напасть с Беларуси, но на этот раз через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области.

По его словам, такие риски изучались еще до полномасштабной войны, поэтому украинская армия понимает, как нужно действовать.

"Это одна из задач агрессора - прервать нам пути поставок западного оружия, которое мы получаем от наших партнеров. Такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала полномасштабной агрессии, соответственно, мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять", - подчеркнул Сергей Наев.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Министр обороны Алексей Резников 10 сентября заявил, что Путин уже 7 месяцев уговаривает Лукашенко подключить свою армию к войне против Украины.

Однако Лукашенко не вступает в боевые действия. В Минске видят, что белорусы воевать не хотят.

В Главном управлении разведки сказали, что Путин постоянно пытается уговорить Лукашенко напрямую вступить в войну России с Украиной. Белорусская республика уже сконцентрировала у границ Украины 6 батальонов. Лукашенко готов всячески содействовать Москве, но не воевать напрямую.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заметил, что Александр Лукашенко поменял свою риторику и уже признает Минск участником войны против Украины.

Но воевать он не стремится. Лукашенко понимает, чем боевые действия обернутся для Беларуси.

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