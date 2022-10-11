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Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ

11 октября 2022, 19:37

В связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники.

Беларусь, армия
В город Ельск прибудет дополнительная колонна военной техники / https://t.me/modmilby

В белорусский город Ельск, который находится всего в 17 км от границы с Украиной, прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"По нашей информации, в Ельске (Гомельская область, Беларусь) в ближайшие дни пройдут учения у зданий местного ГАИ и райисполкома", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дополнительным подтверждением этого являются данные об отмене занятий в музыкальной школе, которая располагается напротив этих зданий. Кроме того, во дворе здания ГАИ было отмечено скопление милиционеров с автоматами.

У мониторинговой группы есть сведения, что уже завтра, 12 октября, в город должна прибыть дополнительная колонна военной техники.

"В связи с этим всем организациям поручили проинформировать своих работников о запрете держать в руках телефоны во время движения техники, им также рекомендовано избегать главных дорог и движения по проезжей части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это может быть связано с тем, что с 11 октября начата проверка Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

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