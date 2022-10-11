Минус 174 оккупанта, самолет Су-25 и много другой техники: озвучены потери РФ за сутки на Юге

ВСУ "приземлили" один российский самолет Су-25 / ДШВ ВСУ

В течение суток, 10 октября, на южном направлении защитники Украины ликвидировали около 200 российских военных. Также ВСУ "приземлили" один российский самолет Су-25 и уничтожили много другой военной техники врага.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач. В течение суток на южном направлении Россия потеряла:

174 единицы живой силы;

2 гаубицы Мста-Б;

12 единиц автобронетехники;

2 танка;

2 миномета;

2 БПЛА Орлан-10;

1 самолет Су-25;

2 склада БК.

Кроме тог, повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка Гиацинт-Б.

Как сообщал Главред, 8 октября Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области. Кроме того, враг потерял много техники и более 80 человек личного состава.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.

Другие новости: