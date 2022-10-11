Минус 174 оккупанта, самолет Су-25 и много другой техники: озвучены потери РФ за сутки на Юге

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.
В течение суток, 10 октября, на южном направлении защитники Украины ликвидировали около 200 российских военных. Также ВСУ "приземлили" один российский самолет Су-25 и уничтожили много другой военной техники врага.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач. В течение суток на южном направлении Россия потеряла:
- 174 единицы живой силы;
- 2 гаубицы Мста-Б;
- 12 единиц автобронетехники;
- 2 танка;
- 2 миномета;
- 2 БПЛА Орлан-10;
- 1 самолет Су-25;
- 2 склада БК.
Кроме тог, повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка Гиацинт-Б.
Как сообщал Главред, 8 октября Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области. Кроме того, враг потерял много техники и более 80 человек личного состава.
Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.
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