Благодаря ВСУ армия РФ потеряла за сутки 83 оккупанта, 4 танка, 3 склада боеприпасов - ОК Юг

8 октября враг потерял много техники на южном направлении / Фото УНИАН

В субботу, 8 октября, Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области. Кроме того, враг потерял много техники и более 80 человек личного состава.

Как сообщает Оперативное командование Юг, два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще пять БПЛА "Shahed-136" атаковали Никополь: разрушен частный дом, пирс, повреждены несколько частных дворов, линии электропередач. Кроме того, загорелся тростник.

Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.

В целом, потери российских оккупантов за сутки составили:

83 оккупанта;

4 танка;

4 гаубицы "Мста-Б";

2 миномета 120-го калибра;

7 единиц авто-бронетехники;

3 склада боеприпасов;

2 БПЛА типа "Орлан".

Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто- и бронетехника.

Как сообщал Главред, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.

3 октября ВСУ также уничтожили большое количество техники и живой силы противника. А именно: 87 оккупантов; 31 танк; 27 единиц другой автобронетехники; РСЗО Ураган и транспортно-заряжающую машину к ней; минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

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