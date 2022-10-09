Благодаря ВСУ армия РФ потеряла за сутки 83 оккупанта, 4 танка, 3 склада боеприпасов - ОК Юг

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, в Воздушные силы ВСУ нанесли 10 ударов по опорным пунктам российских оккупантов.
В субботу, 8 октября, Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе в Херсонской области. Кроме того, враг потерял много техники и более 80 человек личного состава.
Как сообщает Оперативное командование Юг, два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще пять БПЛА "Shahed-136" атаковали Никополь: разрушен частный дом, пирс, повреждены несколько частных дворов, линии электропередач. Кроме того, загорелся тростник.
Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание.
Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага.
Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.
В целом, потери российских оккупантов за сутки составили:
- 83 оккупанта;
- 4 танка;
- 4 гаубицы "Мста-Б";
- 2 миномета 120-го калибра;
- 7 единиц авто-бронетехники;
- 3 склада боеприпасов;
- 2 БПЛА типа "Орлан".
Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто- и бронетехника.
Как сообщал Главред, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.
3 октября ВСУ также уничтожили большое количество техники и живой силы противника. А именно: 87 оккупантов; 31 танк; 27 единиц другой автобронетехники; РСЗО Ураган и транспортно-заряжающую машину к ней; минометный комплекс "Сани" 120 калибра.
Другие новости:
- ВСУ уничтожили инструктора по стрельбе - участника парада на Красной площади
- Старлей командовал ротой снайперов РФ: ВСУ уничтожили российского офицера
- Уничтожили 110 россиян: ВСУ "размолотили" оккупантов на юге