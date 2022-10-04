На Юге ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО Ураган оккупантов

Защитники Украины уничтожили большое количество техники и живой силы противника. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
Ситуация на Южнобугском направлении остается динамичной и находится под контролем Вооруженных сил Украины. В течение 3 октября ВСУ уничтожили большое количество техники и живой силы противника.
Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, украинская авиация нанесла 9 ударов по вражеских позициям и объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
В течение боевого дня украинские защитники уничтожили:
- 87 оккупантов;
- 31 танк;
- 27 единиц другой автобронетехники;
- РСЗО Ураган и транспортно-заряжающую машину к ней;
- минометный комплекс "Сани" 120 калибра.
Кроме этого, ВСУ в качестве трофея получили 2 танка и одну БМП.
В ОК Юг добавили, что россияне пытаются удерживать рубежи обороны, но им лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции.
Как сообщал Главред, в течение 2 октября украинская авиация нанесла 7 ударов по позициям оккупантов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 340 огневых заданий. В Бериславском районе силами противовоздушной обороны был сбит ударный вертолет Ка-52.
Ранее Вооруженные силы Украины закрепляли тактическое положение на южных рубежах обороны, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта. Армия РФ потеряла как минимум 10 военных и немало военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и реактивную систему залпового огня "Град".
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