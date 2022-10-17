Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры

Россия перебрасывает в Беларуси военную технику / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

В рамках развертывания "общей группировки войск" Россия перебросит на территорию Беларуси около 9 000 военнослужащих, а также большое количество военной техники. Об этом сообщил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко в Twitter.

По его словам, россияне перебросят в Беларусь около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

"Общая численность для прибытия в Беларусь будет составлять до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - написал Ревенко.

Русские перебрасывают в Белоруссию военных и технику / Валерий Ревенко / скриншот

Угроза со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российское группировки, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Недавно мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в белорусский город Ельск, который находится всего в 17 км от границы с Украиной, прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, Белорусская Республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

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