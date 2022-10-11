Риск нападения Лукашенко: Зеленский предлагает разместить международную миссию на границе с Беларусью

Зеленский предлагает разместить международную миссию на границе с Беларусью/ Офис президента, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разместить на границе между нашим государством и Беларусью международную мониторинговую миссию.

Задачей наблюдателей будет следить за ситуацией с безопасностью в регионе. По словам Зеленского, это поможет уменьшить риск провокаций и прямого вступления Беларуси в войну на стороне страны-агрессора России. Об этом украинский президент заявил во время своего выступления на срочной встрече Группы семи во вторник, 11 октября.

Он подчеркнул, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против нашего государства, разыгрывая провокацию с тем, что якобы Украина готовит удар по РБ.

"Украина не планировала и не планирует военных мер против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположения относительно любой угрозы якобы от нас, мы предлагаем свое решение", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что размещение миссии международных наблюдателей может стать решением в этой ситуации.

"На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", – заявил Зеленский.

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Встреча глав стран Большой семерки

Напомним, во вторник, 11 октября, состоялось срочное совещание глав стран Большой семерки (G7). Оно началось в 16:09 (по киевскому времени), и в нем принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры государств G7 провели срочное совещание с Зеленским из-за массированных ракетных ударов россиян по территории Украины 10 октября.

Президент Украины рассказал лидерам Большой семерки, что Украине уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Также Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать.

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