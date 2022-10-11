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Был уничтожен костяк армии РФ: в ВСУ рассказали о катастрофических потерях оккупантов

11 октября 2022, 15:24

Россия по потерям своих солдат стала рекордсменкой среди других государств, которые вели войны в разные периоды в последние десятилетия.

Украинские военные, ВСУ, оккупанты
В ВСУ рассказали о катастрофических потерях оккупантов/ 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясыло, Радио Свобода

Украинские воины во время борьбы против российских захватчиков нанесли им колоссальные потери. За почти 8 месяцев войны страна-агрессор РФ практически потеряла костяк своей профессиональной армии.

По потерям в своем войске во время войны Россия стала рекордсменкой среди других государств, которые вели войны в разные периоды в последние десятилетия. Об этом рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый на Youtube-канале ТСН.

"Потери у них колоссальные – более 62 тысяч. Таких потерь в последних войнах не было, наверное, ни у кого. Вооруженные силы США в течение 8 лет во Вьетнаме потеряли 58 тысяч. Вооруженные силы Советского Союза в течение 10 лет в Афганистане с 1979 до 1989 года – потеряли 15 тысяч. А здесь – 62 тысячи. Личный состав, который был уничтожен – это как раз костяк их профессиональной армии", – отмечает Череватый.

Также Россия потеряла огромное количество летательных аппаратов, бронетехники. Кроме этого, много техники оккупантов украинские воины захватили как трофеи.

Спикер также напомнил, что, вероятно, из-за огромных потерь оккупанты сейчас не могут вести наступательные действия. Если в начале лета они еще делали попытки наступать по всей линии фронта, то теперь "всё свелось к Авдеевке и Бахмуту".

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

Также ранее руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг отмечал, что после месяцев изнурительных боев в войне против Украины у страны-агрессора РФ уже осталось очень мало боеприпасов. Россия понесла серьезные потери за это время, и силы агрессора уже истощены.

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