Без политического решения – никак: Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФ

Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФ/ УНИАН, Главред

Украина имеет право бить по территории России в ответ на масштабные ракетные атаки оккупантов. Так, на территории страны-агрессора есть "легитимные цели", по которым разрешено бить.

Такими целями являются, в частности, ракетные войска врага, которые как раз и выпускают ракеты по нашему государству. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в ответ на вопрос, имеет ли право Украина бить по территории России, пишет ТСН.uа.

"Если ракетные войска стоят на территории России и наносят удары по нашей территории – то это считается легитимной целью, и мы имеем полное право наносить огневое поражение этой цели", – отмечает Жданов.

Однако чтобы нанести такой удар, соответствующий приказ должен отдать Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

"Когда этот вопрос раньше поднимали, я говорил: нужно политическое решение для таких ударов. Будет оно или нет – пока его нет", – говорит эксперт.

Украина действительно может бить по территории РФ всеми доступными средствами на всю глубину досягаемости, отмечает Жданов. Однако она этого не делает из-за политики стран-партнеров. Они не одобрили бы такой шаг, ведь боятся, что так Путин еще больше разозлится и может решиться на ядерный удар.

Ранее руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг отмечал, что после месяцев изнурительных боев в войне против Украины у страны-агрессора РФ уже осталось очень мало боеприпасов. Россия понесла серьезные потери за это время, и силы агрессора уже истощены.

Также ранее издание CNN писало, что у российского диктатора Владимира Путина начался припадок ярости из-за взрыва Крымского моста и других жестких неудач российской армии на фронте. Он решил "отомстить" массированным ракетным ударом по Украине 10 октября. Такое проявление жесткости Путина может свидетельствовать о том, что скоро будет новый ужасный поворот в войне, которую он развязал против Украины.

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