Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе. Информации о пострадавших пока нет.
Во вторник, 11 октября, во Львове прогремели взрывы - российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
Как сообщил мэр Андрей Садовой, 30% Львова временно без электроэнергии. Также есть перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города.
"Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. Часть города снова без электроснабжения", - написал Садовой в Telegram.
Мэр попросил львовян запастись водой, поскольку во Львове после прилетов кроме отсутствия света могут быть также и проблемы с водоснабжением.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе. Информации о пострадавших пока нет.
Кроме того, во Львове после "прилетов" пропадает мобильная связь. Сеть ловит только в определенных местах.
Как сообщал Главред, российские захватчики утром во вторник, 11 октября, атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области. Вследствие этого было повреждено энергетическое оборудование станции.
Ракетный удар по Украине 10 октября
В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.
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