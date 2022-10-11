Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

Оккупанты ударили ракетами по Львову / Reuters, pixabay.com

Во вторник, 11 октября, во Львове прогремели взрывы - российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

Как сообщил мэр Андрей Садовой, 30% Львова временно без электроэнергии. Также есть перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города.

"Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. Часть города снова без электроснабжения", - написал Садовой в Telegram.

Мэр попросил львовян запастись водой, поскольку во Львове после прилетов кроме отсутствия света могут быть также и проблемы с водоснабжением.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, во Львове после "прилетов" пропадает мобильная связь. Сеть ловит только в определенных местах.

Как сообщал Главред, российские захватчики утром во вторник, 11 октября, атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области. Вследствие этого было повреждено энергетическое оборудование станции.

Ракетный удар по Украине 10 октября

В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Другие новости: