Ракетный удар по Львову: около 90% города без света

Из-за ракетного удара была приостановлена работа местных ТЭЦ.
Россия выпустила ракеты и ударные дроны практически по каждой области Украины. Взрывы зафиксировали даже во Львове. Около 90% города сейчас без электроснабжения. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Из-за ракетного удара была приостановлена работа местных ТЭЦ. Во Львове не работают более 80% светофоров. Также не курсируют трамваи и троллейбусы. Местные власти приняли решение увеличить количество автобусов на маршрутах.
Чтобы избежать аварий, на больших перекрестках работают регуляторы.
В городе также нет горячей воды, подачу холодной воды продолжают через резервное питание.
"Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", - добавили в горсовете.
В связи с массовым ракетным ударом России по объектам критической инфраструктуры украинцев просят разгрузить энергосистему сегодня в час-пик.
"Просьба ко всем жителям Украины! С 17:00 до 22:00 вечера максимально уменьшить потребление электроэнергии, чтобы мы вместе справились с этими временными сложностями", - написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Ракетные удары по Украине 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.
В результате ракетного удара погибли 5 человек, еще более 50 мирных жителей получили ранения.
Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.
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