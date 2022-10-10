Ракетный удар по Львову: около 90% города без света

90% Львова без света из-за обстрела / соцсети

Россия выпустила ракеты и ударные дроны практически по каждой области Украины. Взрывы зафиксировали даже во Львове. Около 90% города сейчас без электроснабжения. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Из-за ракетного удара была приостановлена работа местных ТЭЦ. Во Львове не работают более 80% светофоров. Также не курсируют трамваи и троллейбусы. Местные власти приняли решение увеличить количество автобусов на маршрутах.

Чтобы избежать аварий, на больших перекрестках работают регуляторы.

В городе также нет горячей воды, подачу холодной воды продолжают через резервное питание.

"Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", - добавили в горсовете.

В связи с массовым ракетным ударом России по объектам критической инфраструктуры украинцев просят разгрузить энергосистему сегодня в час-пик.

"Просьба ко всем жителям Украины! С 17:00 до 22:00 вечера максимально уменьшить потребление электроэнергии, чтобы мы вместе справились с этими временными сложностями", - написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ракетные удары по Украине 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.

В результате ракетного удара погибли 5 человек, еще более 50 мирных жителей получили ранения.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

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