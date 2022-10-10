"Нам будет везти, а Путин будет сползать ниже": Арестович прокомментировал ракетные удары врагов

Арестович прокомментировал ракетные удары врагов / twitter.com/MattiMaasikas и УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович экстренно прокомментировал ситуацию с ракетными обстрелами русских оккупантов городов Украины утром 10 октября.

"Путин, как и следовало ожидать, мелко мстит за подрыв Крымского моста ‒ хотя еще неизвестно, кто его подорвал ‒ как бы не они сами. Тем не менее, они бьют со стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по энергетической структуре Украины. Главная его цель ‒ поставить нас на колени. […] Так страшно, как 24 февраля, уже не будет. Мы знаем, что война закончится победой. Путин выбрал не ту сторону. Нам будет везти, а он будет сползать все ниже", ‒ cказал он.

Ракетные удары по Украине 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.

В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителяполучили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

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