"Ракет у России еще много": эксперт назвал самые защищенные и уязвимые города Украины

Александр Коваленко / скриншот, Зеленский Телеграм

Россия имеет большое количество ракет для обстрела украинских городов, но Киев и Одессу они могут достать только при помощи иранских беспилотников.

Блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что в Киеве достаточно мощная эшелонированная ПВО по сравнению с Харьковом.

"Поэтому обстрелы ракетным оружием, которое является у РФ дефицитным, из-за этого и не происходили. Потому что есть большая вероятность того, что ракеты будут уничтожены и не будет никакого эффекта от применения. С другой стороны, в тех городах и поселках, которые находятся либо непосредственно у границы с РФ, либо возле линии фронта, оккупанты могут использовать не только ракетное оружие авиационного базирования, а, например, ЗРК С-300, которые они перенастроили с нанесения ударов по воздушным объектам на удары по поверхности. Именно такое оружие они и используют - это дешевле, да и ракеты к С-300 у них еще есть в большом количестве", - пояснил эксперт.

Коваленко напомнил, что более 2000 ракет Россия получила в наследство от Советского Союза.

"Какой процент из них пригоден к применению - сложно сказать, но то, что их еще много - это факт. Именно этими ракетами обстреливают Николаев, Запорожье, Харьков и т.д. И именно поэтому Киев оставался в относительном покое. Да и не только Киев - например, Одессу тоже длительное время не обстреливали, потому что у россиян не было возможности использовать другие виды оружия, кроме ракетного, пока у них не появились Shahed-136. Тогда они и начали использование этих БПЛА по Одессе и Одесской области", - подытожил эксперт.

Ранее издание CNN писало, что у российского диктатора Владимира Путина начался припадок ярости из-за взрыва Крымского моста и других жестких неудач российской армии на фронте. Он решил "отомстить" массированным ракетным ударом по Украине 10 октября. Такое проявление жесткости Путина может свидетельствовать о том, что скоро будет новый ужасный поворот в войне, которую он развязал против Украины.

Также ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин решил снять с обсуждения вопрос о согласовании возможности применения тактического ядерного оружия. Вместо этогоон решил устроить массированный ракетный удар по Украине. Такое решение он принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Читайте также: