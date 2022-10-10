Россия задействовала неприкосновенный запас ракет, террор может длиться 2-3 дня - Коваленко

Ракетный обстрел Киева нужен России для убеждения россиян, но задач РФ в Украине он не решает - Александр Коваленко / Коллаж УНИАН

10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по городам Украины. В результате атаки пострадали десятки объектов критической и гражданской инфраструктуры, среди населения есть погибшие и раненые. Впоследствии Россия прямо признала свою причастность к обстрелам, а президент РФ Путин угрожает новыми ударами по гражданской инфраструктуре Украины.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, почему Россия перешла к массированных ракетных атак и можно ли это считать местью за Крымский мост, как надолго в РФ хватит ракет и как она может использовать эту атаку по Украине.

Взрывы по всей Украине - это ответ РФ на подрыв Крымского моста или это могла быть спланированная и заранее подготовленная ею операция?

На планирование такой операции действительно нужно было время. Еще 7 октября, в день рождения Путина, ожидались массированные обстрелы территории Украины со стороны российских оккупантов. Потому что день рождения Путина - это всегда какой-то кровавый шабаш. Но тогда ожидались обстрелы не с использованием, например, ракетного оружия (крылатых ракет авиационного, морского базирования), а с помощью Shahed-136. Это на сегодня финансово более целесообразно для России, к тому же, с ракетами в них дефицит, потому что каждая ракета в РФ на вес золота.

Но именно события на Керченском мосту изменили эти планы. 7 октября вообще были среднестатистические обстрелы гражданских объектов, городов, поселков, но то, что произошло с Керченским мостом, все изменило. Фактически мы видим, что через некоторую паузу (предположительно - вынужденную, потому что РФ должна была собрать определенный боекомплект и подготовить авиацию), начался комбинированный обстрел территории Украины. Ведь используются беспилотники Shahed-136, ракеты Х-22, Х-101 и почти вся авиационная группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей, в частности ТУ-22М3, ТУ-95МС, ТУ-160. То есть они действительно готовились к этому ответу почти 48 часов.

А могла ли эта подготовка длиться дольше? Потому что если говорить о Киеве, то определенное затишье наблюдалось, по меньшей мере, в течение последних двух месяцев. Почему именно сейчас Киев начали активно обстреливать и почему его не трогали раньше, а сосредоточили обстрелы на других регионах - Харькове, Днепре, Запорожье?

Дело в том, что в Киеве достаточно мощная эшелонированная ПВО по сравнению с Харьковом. Поэтому обстрелы ракетным оружием, которое является у РФ дефицитным, из-за этого и не происходили. Потому что есть большая вероятность того, что ракеты будут уничтожены и не будет никакого эффекта от применения. С другой стороны, в тех городах и поселках, которые находятся либо непосредственно у границы с РФ, либо возле линии фронта оккупанты могут использовать не только ракетное оружие авиационного базирования, а, например, ЗРК С-300, которые они перенастроили с нанесения ударов по воздушным объектам на удары по поверхности. Именно такое оружие они и используют - это дешевле, да и ракеты к С-300 у них еще есть в большом количестве. В частности, более 2000 ракет Россия получила в наследство от Советского Союза. Какой процент из них пригоден к применению - сложно сказать, но то, что их еще много - это факт. Именно этими ракетами обстреливают Николаев, Запорожье, Харьков и т.д. И именно поэтому Киев оставался в относительном покое. Да и не только Киев - например, Одессу тоже длительное время не обстреливали, потому что у россиян не было возможности использовать другие виды оружия, кроме ракетного, пока у них не появились Shahed-136. Тогда они и начали использование этих БПЛА по Одессе и Одесской области.

Кстати, насчет беспилотников. Появилась информация о том, что с территории Беларуси несколько раз запускали именно эти беспилотники. Насколько они потенциально опасны для Украины?

Они очень опасны. Технически и технологически эти дроны очень примитивны, сделаны кустарно и не являются технологической Вундерваффе, но у них достаточно мощная боевая часть, почти 40 килограммов. И ее достаточно для того, чтобы уничтожить такую тяжелобронированную технику, как танк, или чтобы разрушить один-два этажа в здании. Поэтому они их и используют, ведь это дешевая замена дорогих и дефицитных крылатых и баллистических ракет.

Вы сказали, что после того, как мы ударили по Крымскому мосту, россияне изменили тактику и начали делать акцент на ракетные обстрелы. Как сейчас может действовать Россия-на что она нацелится в первую очередь?

Главное для России - это нанести удары по гражданской, критической инфраструктуре. Хотя это стратегически и тактически не решает никаких вопросов в зоне боевых действий. Россия хочет продемонстрировать, в первую очередь - своим гражданам, что может отвечать на определенные инциденты (например, на атаку по Керченскому мосту). А что может быть более яркой картинкой, чем обстрел Киева, обесточивание регионов Украины и отсутствие там водоснабжения?! То есть россияне хотят продемонстрировать, что могут вызвать хаос. Хотя никакого хаоса не будет - массированные обстрелы мы уже видели 24 февраля и они нас уже ничем не удивят. А вот ВСУ российских оккупантов могут удивить. К тому же, в РФ должны понимать, что от этих действий хуже будет им самим, потому что сегодня уже снова можно начинать процесс признания России страной-спонсором терроризма. Например, на уровне Сената и Конгресса США.

Какими именно ракетами Россия может нанести Украине больше всего повреждений - чем именно она может нас активно поливать?

Тот обстрел, что мы наблюдаем 10 октября - временный. Он не будет повторяться в таких масштабах в течение недели, месяца и так далее. То есть это ситуативно, потому что у россиян нет возможности использовать ракетный потенциал крылатых ракет авиационного базирования и других. Наиболее опасная ракета для Украины-это Х-47М "Кинжал", потому что именно эти ракеты очень трудно уничтожить. Фактически это - самый сложный объект для сбивания среди всей номенклатуры российского ракетного вооружения. Но этих ракет у них примерно три десятка. РФ не может их производить, потому что в составе этой ракеты большое количество микросхем и микроэлементов иностранного происхождения. Именно из-за этого производство ракеты Х-47М "Кинжал", которое было поштучным и раньше, теперь вообще остановлено и поэтому их очень редко используют. С другой стороны, ракеты Х-101, Х-22, Х-59 и другие крылатые ракеты также используют на территории Украины крайне редко, потому что это уже фактически неприкосновенный запас. Тот неприкосновенный запас, который, в зависимости от военной доктрины и прочего, может составлять 10-20 процентов от общего количества припасов. Поэтому они сейчас используют достаточно широкую номенклатуру ракетного вооружения для обстрела территорий Украины - Х-22, Х-101, крылатых ракет "Калибр". Причем это используется в комбинации с другими средствами (например, с Shahed-136) для того, чтобы максимально прорвать противовоздушную оборону Украины. Эта номенклатура ракетного вооружения дефицитна (как и вся остальная), а то, что мы видим, будет происходить ситуативно.

Через неделю этого уже не произойдет, потому что россияне должны будут пополнять боекомплект. Например, на аэродроме "Шайковка", где базируются стратегические ракетоносцы-бомбардировщики ТУ-22М3 и другие. Они будут свозить ракеты со складов и центров хранения почти со всей РФ для того, чтобы восстановить боекомплект. А на это нужно довольно длительное время - по меньшей мере, неделя-две. То есть эта рефлексия снова уменьшила милитарный потенциал России, но ни одного вопроса тактического и стратегического уровня россияне в Украине этим не решили.

На сколько могут растянуться обстрелы? На день-два, или на неделю, о которой вы упомянули?

Надо принимать во внимание не только боекомплект, который они имеют, но и ресурс авиации. Потому что, например, после каждого вылета ТУ-22М3 необходимо проходить техническое обслуживание. Ведь возникает риск того, что он может вообще упасть - у него могут отказать двигатели. Но если они готовились заранее и если текущий боекомплект свозился в течение последнего времени, то, с учетом технического обслуживания авиапарка, его еще может хватить на 2-3 дня. Россияне не смогут проводить обстрелы 24/7, неделю или две подряд, потому что такого ресурса у них нет.

Существует мнение, что ракетные обстрелы возможны в несколько этапов. Как надолго ей хватит этих ракет и насколько критичны для нас такие массированные обстрелы?

Все зависит от нескольких факторов. Во-первых, какие именно объекты они имеют целью уничтожить. Во-вторых, какую тактику они избрали для того, чтобы достичь своей цели - прорвать защиту ПВО. Большое количество объектов, которые являются отвлекающими, и ими не могут быть исключительно Shahed-136 - у них значительно меньшая скорость по сравнению с крылатыми ракетами. Поэтому, скорее всего, россияне пытаются уменьшить потенциал нашей ПВО, чтобы она постоянно находилась в состоянии перезарядки. Поэтому не исключаю того, что в ближайшие сутки у них есть потенциал к осуществлению обстрелов, чтобы прорывать ПВО и уничтожать обстрелами те объекты, которые они считают целью. Опять же, надо иметь в виду, что они используют не высокоточное ракетное оружие, и их цель по уничтожению определенных объектов нивелируется техническим несовершенством.

Если возникнет ситуация с прорывом ПВО, то они смогут достичь своей цели по уничтожению объектов критической инфраструктуры или самой ПВО. Потому что противовоздушная оборона Украины сегодня - это серьезная проблема для российской авиации и российских оккупантов в целом. Они пытались полностью уничтожить систему ПВО еще в первые дни полномасштабного вторжения, им это не удалось и она до сих пор продолжает эффективно работать. Поэтому их авиация уже не летает над Житомиром, Винницей или Ивано-Франковском, в первую очередь потому, что для них есть угроза быть сбитыми ПВО.

То есть вот две цели - критическая инфраструктура и непосредственно базы ПВО. Потому что когда база ПВО не способна себя защитить, она становится легкой мишенью.

Как вообще Россия может использовать эти ракетные удары? Могут ли они стать, условно говоря, предупреждением и предшествовать новому наступлению РФ, например, из Беларуси? Ведь была информация, что туда начали активно поступать войска.

Для того, чтобы осуществлять масштабное наступление со стороны Беларуси, необходимо соответствующее количество войск. Например, на северном плацдарме, когда происходило вторжение с территории Беларуси в феврале, было около 40 батальонно-тактических групп. То есть профессиональных на то время войск, которые были полностью оснащены, имели достаточно современное техническое обеспечение и опыт боевых действий. Например, некоторые из этих подразделений находились в Сирии. Условно, это была элита российских войск. Что с ними случилось спустя месяц - мы все видели, как они убегали.

Сегодня у Беларуси есть 20 БТГр, которые не представляют серьезной угрозы даже по сравнению с российскими войсками. Да, у них есть оружие, техника, но это 20 БТГр, которые не имеют никакого опыта боевых действий, они непрофессиональны и их даже называют "бумажной армией". Увеличить это количество за счет частично мобилизованных из РФ можно, но мы будем наблюдать, если россиян будут свозить в Беларусь в большом количестве. Пока что на территории Беларуси сконцентририровано чуть больше 1500 человек личного состава. В первую очередь, это расчеты РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы), РЛС (радиолокационных станций), ПВО, ЗРК С-300, С-400 и Панцирь-С1, а также обслуживающий персонал. То есть это не наступательные группировки, а подразделения тылового назначения. Поэтому говорить о том, что ракетные обстрелы могут быть началом вторжения со стороны Беларуси я не могу - на это нет необходимого ресурса. К тому же, если наносить массированные ракетные обстрелы, то это надо делать именно по объектам, уничтожение которых будет иметь критическое значение для ВСУ. То есть это не должны быть детская площадка в Киеве или памятники Шевченко и Грушевскому. Но по критическим для ВСУ объектам не наносились удары - если они и были, то по тем объектам, которые не использовались Вооруженными силами с начала полномасштабного вторжения. Соответственно, там нет ни командования, ни личного состава - в лучшем случае есть только охрана этого объекта. Потому это никоим образом не меняет ситуации контроля границы или территории Украины со стороны ВСУ, но ответ на такое вторжение будет достаточно жестким.

То есть мы можем констатировать, что для нас это больно, но для России это фактически конвульсии?

Да, это именно конвульсии. Это - акт террора от отчаяния, в котором находится кремлевский диктатор.

Вы сказали, что в таком темпе, как сейчас, Россия может продолжать обстрелы минимум 2-3 дня. Не могли бы вы озвучить возможный сценарий - что будет происходить дальше в течение этих дней?

Я не исключаю того, что обстрелы единично, но будут продолжаться. Потому что этот массированный обстрел россияне не оставят просто так - они и дальше будут удерживать напряжение в украинском обществе. Но в течение следующих дней обстрелы будут осуществляться не столько ракетным оружием, а больше с использованием БПЛА Shahed-136. В то же время уровень ударов будет уменьшаться достаточно быстро.