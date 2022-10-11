'Он же артист': Лавров размечтался, что Зеленский согласится на переговоры, и назвал причину

Лавров размечтался, что Зеленский согласится на переговоры, и назвал причину/ Офис президента, Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может передумать и согласиться вести переговоры со страной-агрессором РФ.

Такое заявление Лаврова процитировало российское пропагандистское агентство "РИА Новости". При этом глава МИД РФ в духе привычной пропаганды Кремля намекнул, что якобы на решение Зеленского могут повлиять другие государства, и он может изменить свое мнение, "если так прикажут в Вашингтоне или Лондоне".

"Я не исключаю, что он (Зеленский – ред.) как запретил сам себе, так потом забудет об этом, смотря в каком настроении он утром встанет и чем будет заниматься. Или прикажут ему из Вашингтона или из Лондона, скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще то артист", – поделился своими розовыми мечтами Лавров.

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября после объявления аннексии украинских территорий предложил Киеву "сесть за стол переговоров". В своем заявлении в Кремле он сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но требовал от Украины сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он отметил, что Украина была и является лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Однако с Путиным это невозможно.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поставил официальную точку в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое предусматривает невозможность таких переговоров.

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