"Кровавый шабаш планировался еще 7 октября": эксперт раскрыл хитрый план Кремля

Крымский мост, Александр Коваленко / скриншот

Блогер и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ракетная атака по всей Украины планировалась Россией еще 7 октября, в День Рождения Путина.

"На планирование такой операции действительно нужно было время. Еще 7 октября, в день рождения Путина, ожидались массированные обстрелы территории Украины со стороны российских оккупантов. Потому что день рождения Путина - это всегда какой-то кровавый шабаш. Но тогда ожидались обстрелы не с использованием, например, ракетного оружия (крылатых ракет авиационного, морского базирования), а с помощью Shahed-136. Это на сегодня финансово более целесообразно для России, к тому же, у них дефицит ракет, потому что каждая ракета в РФ на вес золота", - говорит Коваленко в интервью Главреду.

Как говорит блогер, именно события на Керченском мосту изменили эти планы.

"7 октября вообще были среднестатистические обстрелы гражданских объектов, городов, поселков, но то, что произошло с Керченским мостом, все изменило. Фактически мы видим, что после некоторой паузы (предположительно - вынужденной, потому что РФ должна была собрать определенный боекомплект и подготовить авиацию), начался комбинированный обстрел территории Украины. Ведь используются беспилотники Shahed-136, ракеты Х-22, Х-101 и почти вся авиационная группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей, в частности ТУ-22М3, ТУ-95МС, ТУ-160. То есть они действительно готовились к этому ответу почти 48 часов", - сообщил он Главреду.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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