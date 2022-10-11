Украинские защитники за день "приземлили" 20 ракет и 13 дронов-"мопедов"

Украинская ПВО сбила 20 российских ракет и 13 дронов-камикадзе / Diehl Defence, ОК Восток

Уже второй день подряд враг атакует украинские города высокоточным оружием. Сегодня, 11 октября, украинские защитники ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", иранские БпЛА-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом противник совершил 28 пусков крылатых ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 и 12 "Калибров". Украинские военные смогли сбить 20 крылатых ракет и 13 иранских беспилотников Shahed-136.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Украина отомстит за этот массированный обстрел. По его словам, помимо Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь в Курск и Брянск.

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