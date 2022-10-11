Своих не бросаем: ВСУ "откобзонили" отца и сына, которые пришли убивать украинцев

ВСУ ликвидировали отца и сына из РФ, которые пришли убивать украинцев / коллаж фото Анатолий Штефан, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украинские военные ликвидировали сына и отца, приехавших из Нижегородской области убивать украинцев. В пакетах домой вернутся 46-летний Роман и 23-летний Кирилл Лядовы. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что старший оккупант был "денацифицирован" в августе во время минометного обстрела. Его сына "откобзонили" 4 октября, когда ВСУ устроили артобстрел. Снаряд попал в его авто.

Украинский офицер Анатолий Штефан прокомментировал ликвидацию этих оккупантов.

"Отец и сын из Нижегородской области решили искать приключений в Украине. По традиции парой успешно провели операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал он.

ВСУ ликвидировали отца и сына из РФ, которые пришли убивать украинцев / Анатолий Штефан

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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