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Своих не бросаем: ВСУ "откобзонили" отца и сына, которые пришли убивать украинцев

11 октября 2022, 16:56

Старшего оккупанта ликвидировали еще в августе, а младшего - 4 октября.

ликвидированные оккупанты
ВСУ ликвидировали отца и сына из РФ, которые пришли убивать украинцев / коллаж фото Анатолий Штефан, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украинские военные ликвидировали сына и отца, приехавших из Нижегородской области убивать украинцев. В пакетах домой вернутся 46-летний Роман и 23-летний Кирилл Лядовы. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что старший оккупант был "денацифицирован" в августе во время минометного обстрела. Его сына "откобзонили" 4 октября, когда ВСУ устроили артобстрел. Снаряд попал в его авто.

Украинский офицер Анатолий Штефан прокомментировал ликвидацию этих оккупантов.

"Отец и сын из Нижегородской области решили искать приключений в Украине. По традиции парой успешно провели операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – написал он.

ликвидированные оккупанты
ВСУ ликвидировали отца и сына из РФ, которые пришли убивать украинцев / Анатолий Штефан

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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