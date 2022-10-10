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США передают Украине новейшие средства ПВО: Байден срочно позвонил Зеленскому

10 октября 2022, 23:25

Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны.

Зеленский, Байден
Зеленский, Байден / reuters, president.gov.ua

10 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как стало известно, главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал глава украинского государства в Telegram.

Позже пресс-служба Белого дома по результатам разговора двух президентов сообщила, что Байден осудил ракетные удары России по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в этих бессмысленных атаках.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Он также подчеркнул свое постоянное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы продолжать взимать убытки из России, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлять Украине безопасность", экономическую и гуманитарную помощь", - говорится в пресс-релизе.

Ракетная атака

19 октября Германия заявила, что хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

Также мы писали, что немецкая система ПВО IRIS-T, которую ФРГ передаст Украине уже в октябре, поможет прикрыть Киев, а через три-четыре года обезопасит другие города и важные объекты Украины.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, дипломаты работали над передачей данной системы ПВО с первых дней войны, изготовление для Украины завершится в конце лета, потом пройдет обучение, а поставка IRIS-T состоится в октябре.

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