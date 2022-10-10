Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T уже в ближайшие дни - министр обороны ФРГ

Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T уже в ближайшие дни / Википедия

Германия хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

Как сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, возобновление ракетных ударов по городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО, пишет Reuters.

"Поэтому сейчас мы предоставляем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", - заявила Ламбрехт.

Также она добавила, что поставки следующих трех систем планируются в следующем году.

IRIS-T: что известно о немецком ПВО

Согласно данным в открытых источниках, IRIS-T - ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, оснащённая охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.

Характеристики IRIS-T:

Длина: 2,936 м

Диаметр: 0,127 м

Размах крыла: 0,350 м

Стартовая масса: 87,4 кг

Дальность пуска: ~25 км

Скорость полёта: до 3 М (1020 м/с или 3672 км/ч)

Боевая часть: осколочно-фугасная

Масса БЧ: 11,4 кг

Взрыватель: активный радиолокационный

Двигательная установка: РДТТ

Также мы писали, что немецкая система ПВО IRIS-T, которую ФРГ передаст Украине уже в октябре, поможет прикрыть Киев, а через три-четыре года обезопасит другие города и важные объекты Украины.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, дипломаты работали над передачей данной системы ПВО с первых дней войны, изготовление для Украины завершится в конце лета, потом пройдет обучение, а поставка IRIS-T состоится в октябре.

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