САУ Gepard, системы ПВО IRIS-T и прочее: Германия обнародовала список оружия, которое даст Украине

Германия обнародовала список оружия, которое даст Украине/ Коллаж Википедия, pixabay

Правительство Германии во вторник, 21 июня, обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи.

Соответствующий список был опубликован на сайте немецкого правительства. При этом отмечается, что часть техники будет поставляться со складов бундесвера. Другую часть будут предоставлять от промышленности, которая будет получать за это средства благодаря инициативе правительства по модернизации.

В списке есть, в частности, САУ Gepard, комплексы ПВО IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Германия предоставит Украине:

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, включая адаптацию, обучение и запасные части;

54 бронетранспортера M113 с вооружением (сами системы из Дании, переоборудование финансирует ФРГ);

30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6 тысяч зенитных боеприпасов;

систему противовоздушной обороны IRIS-T;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;

10 протидронових пушек;

10 бронированных машин;

80 пикапов Toyota;

22 тяжеловозы;

система противобатарейной борьбы COBRA и др.

Также Украина получит 100 тысяч аптечек первой помощи, 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств, разведывательные беспилотники, 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройств разминирования и другое.

Ранее в Германии заявили, что вскоре бойцы ВСУ завершат курс обучения с целью использования немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. После этого гаубицы можно будет отправить в Украину и передать украинской армии в зону боевых действий.

Напомним, Словакия должна была поставить Украине танки Т-72 и взамен получить немецкие машины Leopard 2A4. Однако договориться с Германией не удалось, поскольку словацкое государство считает, что 15 танков недостаточно для национальной обороны страны. Сейчас Братислава ищет другие возможности оказать военную помощь Киеву.

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