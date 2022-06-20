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Эксперт-международник пояснила, почему Европа не дает Украине большие партии тяжелого оружия

20 июня 2022, 20:14

В Европе есть мнение, что насыщение Украины тяжелым вооружением не способствует завершению войны, говорит известный эксперт Алена Гетьманчук.

ВСУ, химическое оружие
Эксперт пояснила, почему Европа не дает Украине большие партии оружия / коллаж фото Pixabay

Представители европейского политикума, в первую очередь ‒ французского и немецкого - считают, что поставки ВСУ тяжелого оружия ни в какой степени не приведет к скорому концу войны Украины и России. Такое мнение в интервью "Новое время" рассказала известный эксперт-международник Алена Гетьманчук из Центра "Новая Европа".

По ее мнению, именно вышеуказанной логикой и объясняется очень незначительные поставки оружия ВСУ от некоторых европейских стран.

Как говорит Гетьманчук, во французской прессе некоторые эксперты, близкие сейчас к президенту Франции Эманнюэлю Макрону, регулярно и публично провозглашают заявления ‒ война закончится, как только этого захочет президент Украины Зеленский.

"Отдельные европейские лидеры полагают, что существенное усиление Украины отдаляет заключение мира. Однако если оружия у Украины не будет хватать, то война наоборот будет продолжаться [от Донбасса на Запад ‒ Главред], потому что Путин пойдет дальше, а не пойдет подписывать мирное соглашение", — говорит эксперт.

Она уверяет, что политиков в Европе очень беспокоит экономическая составляющая — постоянный рост цен на энергоносители и внутренняя стабильность внутри их страны. Ведь, добавляет Гетьманчук, в европейских обществах постоянно раскручиваются страхи ‒ чем дальше будет продолжаться война, тем больше вероятность "втягивание" в нее стран Запада.

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Напомним, ранее руководитель украинского посольства в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что официальный Берлин планирует около 22 июня осуществить доставку в Украину мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

А немногим позже, сказал дипломат, ожидается поставка Германией для нужд ВСУ самоходных установок Gepard.

"Это тоже старое оружие ‒ 30 единиц:.15 Gepard ‒ до конца июля, еще 15 ‒ до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", ‒ подытожил Мельник.

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

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Автор: Егор Бунин
оружие Франция Германия война России и Украины
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