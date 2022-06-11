Германия даст ВСУ тяжелое оружие не ранее 22 июня - посол Украины/ "Википедия" и УНИАН

Руководитель украинского посольства в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что официальный Берлин планирует около 22 июня осуществить доставку в Украину мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Такую информацию дипломат озвучил в интервью порталу Новое время.

Мельник говорил ‒ несмотря на многочисленные обещания из уст политиков и прочих должностных лиц, ФРГ все еще не предоставила Украине никакого тяжелого вооружения.

"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники ‒ по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки ‒ ни одна не была поставлена в Украину", ‒ отметил он.

Мельник утверждает ‒ впрочем, уже в самом скором будущем ожидается воплощение в жизь по меньшей мере два обещания насчет поставок тяжелого оружия в Украину

"7 самоходных гаубиц [Panzerhaubitze 2000 - Главред], которые будут переданы нам ‒ мы эти системы получим где-то 22 июня", ‒ отметил дипломат.

Мельник утверждает, что немногим позже ожидается поставка Германией для нужд ВСУ самоходных установок Gepard.

"Это тоже старое оружие ‒ 30 единиц:.15 Gepard ‒ до конца июля, еще 15 ‒ до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", ‒ подытожил он.

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Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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