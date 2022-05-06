В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине мощных гаубиц PzH 2000

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что офицеры Бундесвера быстро проведут обучение для украинских военных по управлению с PzH 2000.
Руководитель Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила передачу официальным Берлином в распоряжении ВСУ семи самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000. Такое заявление чиновница сделала во время своего визита в Словакию, сообщает портал "Немецкая волна".
По словам Ламбрехт, в ВСУ отправят САУ, которые сейчас заканчивают ремонтировать, и немецкие военные в них в настоящее время срочно не нуждаются.
Справка. Panzerhaubitzen 2000 — артиллерийские самоходные установки, которые были разработаны и выпускаются немецкой корпорацией Krauss-Maffei Wegmann.
Эти гаубицы впервые поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 имеет ствол 52-го калибра (длина 8 метра), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.
Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. PzH 2000 способны стрелять на расстояние до 40 километров.
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Что гарантирует закон США о ленд-лизе для Украины:
Президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
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