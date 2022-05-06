В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине мощных гаубиц PzH 2000 / коллаж фото УНИАН и Rheinmetall

Руководитель Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила передачу официальным Берлином в распоряжении ВСУ семи самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000. Такое заявление чиновница сделала во время своего визита в Словакию, сообщает портал "Немецкая волна".

По словам Ламбрехт, в ВСУ отправят САУ, которые сейчас заканчивают ремонтировать, и немецкие военные в них в настоящее время срочно не нуждаются.

Справка. Panzerhaubitzen 2000 — артиллерийские самоходные установки, которые были разработаны и выпускаются немецкой корпорацией Krauss-Maffei Wegmann.

Эти гаубицы впервые поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 имеет ствол 52-го калибра (длина 8 метра), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. PzH 2000 способны стрелять на расстояние до 40 километров.

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Что гарантирует закон США о ленд-лизе для Украины:

Президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;

после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;

закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

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