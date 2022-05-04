"Ленд-лиз работает": Гайдай предупредил о деоккупации Луганщины и планах больного Путина

Гайдай предупредил о деоккупации Луганщины и больных планах Путина / скриншот

Ближайшие 5-10 дней на Луганщине будут продолжаться ожесточенные бои, после чего регион будет освобожден от российских оккупантов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай , что россияне сейчас бросят все силы для того, чтобы выйти на админграницы Луганской области - сделать прорыв в Попасной, дожать Рубежное и прорваться к Северодонецку.

"На это будут брошены все силы. При чем тут несколько составляющих. Одна из них, это привязанность больного Путина к числам, ну и 9-е мая - мы прекрасно понимаем, что своего неогитлера нужно чем то порадовать", - отметил Гайдай.

По его словам, ВСУ готовы к такому сценарию, а после получения тяжелого вооружения последует ответ и освобождение региона от оккупантов.

Читайте такжеРоссия попытается аннексировать Донбасс до середины мая - разведка США"Мы тоже не сидим, не ждем, ленд-лиз заработал. Даже Израиль после фашистских высказываний российских дипломатов принял решение снять ограничение с поставок Эстонии вооружения в Украину. Мы дождемся, когда к нам дойдет все тяжелое вооружение и начнем боевые действия по деоккупации наших населенных пунктов", - пояснил глава Луганской ОВА.

Гайдай в очередной раз призвал жителей Луганщины эвакуироваться, поскольку в результате боев с оккупантами могут быть разрушены не только дома, но и целые населенные пункты.

Ранее бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили экипаж танка российских оккупантов на Луганщине. Рашисты как раз отправлялись на задание.

Также мы писали, что ситуация на фронте будет меняться примерно через две недели – за это время реализуются изменения, связанные с военной помощью Украине со стороны Запада. Боевых столкновений ВСУ с вражескими войсками станет больше.

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