Запад помог ВСУ – на войне в Украине будут изменения в течение двух недель – Гайдай

За две недели будут реализованы решения, связанные с военной помощью Запада - Гайдай / Макс Левин

Ситуация на фронте будет меняться примерно через две недели – за это время реализуются изменения, связанные с военной помощью Украине со стороны Запада. Боевых столкновений ВСУ с вражескими войсками станет больше. Больница в оккупированном Луганске уже полностью забита телами боевиков. Ситуация для противника будет только ухудшаться. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Во вторник, 3 апреля, он рассказал о том, что обстановка на фронте может измениться уже через 2 недели. Боевых столкновений станет больше. В течение этого времени будут запущены решения, связанные с оказанием военной помощи Украины со стороны западного мира.Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – Данилов

"Начнет меняться все где-то через две недели. И количество боев увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются в течение двух недель. И через две недели мы уже увидим в принципе изменения", - полагает Гайдай.

Также он добавил, что уже сейчас больница в захваченном Луганске полностью забита телами боевиков.

"Они даже не могут их некоторые опознать. Дальше для них будет хуже", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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Война России против Украины

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее заявил, что военные России намерены захватить Донбасс, юг Украины и создать коридор в оккупированный Крым. Захватчики собираются реализовать такие, дескать, задачи в рамках "второй фазы" своей так называемой "спецоперации".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что ВСУ в середине июня могут пойти в наступление на войска РФ в Украине. До конца мая-начала июня армия Украины должна получить тяжелое вооружение от Запада. После применения такого оружия баланс сил на определенных участках фронта может измениться.

Как полагает Арестович, если войска Украины остановят военные подразделения оккупантов в направлении Херсона и Гуляйполя, оккупанты РФ будут вынуждены перейти в оборону. Продвижение захватчиков по территории страны уже замедлилось.

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