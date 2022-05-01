Рашистов отправили в ад:на Луганщине нацгвардейцы уничтожили экипаж танка РФ

Бригада быстрого реагирования НГУ делает смерть врагам.
Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили экипаж танка российских оккупантов. Рашисты как раз отправлялись на задание.
Видео уничтожения оккупантов РФ показали в Министерстве внутренних дел Украины.
"Бригада быстрого реагирования НГУ делает смерть врагам. Российские захватчики планировали отправиться на задачу, а отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро. Все будет Украина!" – отметили в МВД.
Отметим, что оккупанты направлялись к танку, стоящему на дороге у ворот.
Как только оккупанты вышли за ворота – по ним и ударили украинские воины.
Действие происходило в районе Рубежного Луганской области.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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