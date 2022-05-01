Рашистов отправили в ад:на Луганщине нацгвардейцы уничтожили экипаж танка РФ

/ azov.press

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили экипаж танка российских оккупантов. Рашисты как раз отправлялись на задание.

Видео уничтожения оккупантов РФ показали в Министерстве внутренних дел Украины.

"Бригада быстрого реагирования НГУ делает смерть врагам. Российские захватчики планировали отправиться на задачу, а отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро. Все будет Украина!" – отметили в МВД.

Отметим, что оккупанты направлялись к танку, стоящему на дороге у ворот.

Как только оккупанты вышли за ворота – по ним и ударили украинские воины.

Действие происходило в районе Рубежного Луганской области.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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