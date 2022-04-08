По-максимуму оружия для Украины и отказ Европы от газа из России: Шольц и Джонсон сделали заявления

Европа должна отказаться от российского газа - Джонсон / Reuters

Великобритания и Германия придерживаются точки зрения, согласно которой Европе следует отказаться от газа из России и усилить поставки оружия Украине. Берлин не может сразу перестать покупать российские энергоносители, однако будет решать вопрос постепенно.

В пятницу, 8 апреля, состоялась встреча британского премьера Бориса Джнсона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. По итогу переговоров лидеры двух государств выразили готовность работать над снижением зависимости Европы от газа из России в ситуации, когда идет война против Украины.

Читайте такжеНАТО не будет предоставлять оружие Украине – КулебаГлава немецкого правительства Шольц отметил, что ФРГ "на максимуме доступных ей возможностей" будет поддерживать поставки оружия в Украину.

Премьер-министр Британии Джонсон говорил, что и Лондон, и Берлин хорошо понимают необходимость отказа от газа из России.

"Мы, конечно, не можем сразу перейти на чистую энергию, но и война Путина в Украине не закончится мгновенно", - считает он.

Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что Берлин готов усилить работу с целью отказа от поставок углеводородов из России. Для этого немецкое государство намерено вложить серьезные деньги в инфраструктуру газовых терминалов в северных портах.

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Санкции против России за войну с Украиной

Президент Владимир Зеленский ранее разнес Запад из-за несвоевременной помощи Украине, отказа от запрета на покупку российский газа и нефти отключения Сбербанка от SWIFT. Причем ограничения, которые введены, призваны скорее наказать Россию, а не остановить реализацию ее агрессивных планов против украинского государства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европу за неготовность вводить серьезные санкции в отношении России. Чиновник отметил, что Путин ведет жестокую войну против Украины, в то время как европейские страны колеблются в вопросе ограничений. Причем рубль в такой ситуации уже начал укрепляться.

8 апреля Евросоюз запустил новые санкции против России. В частности, ЕС ввел ограничения в отношении физических и юридических лиц из окружения Путина. В список попали глава Сбербанка Герман Греф, олигарх Олег Дерипаска, бизнесмены Игорь и Борис Ротенберги. Активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и Открытие заморожены.

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