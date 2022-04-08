Олигархи и друзья Путина: ЕС ударил новыми санкциями по РФ

В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.
Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России в связи с войной, развязанной против Украины.
В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании. Об этом идет речь в официальном журнале ЕС.
Отметим, что Евросоюз ввел персональные санкции против известных российских олигархов и приближенных к Владимиру Путину.
Под новые санкции ЕС попали:
- глава Сбербанка Герман Греф;
- олигарх Олег Дерипаска;
- близкие к Путину бизнесмены Игорь и Борис Ротенберги
- сын Сулеймана Керимова Саид;
- Владимир Богданов (Сургутнефтегаз).
Заморожены активы четырех российских банков:
- ВТБ;
- Новикомбанка;
- Совкомбанка;
- Открытие.
Под санкции попали российские госкорпорации:
- Русские машины;
- Объединенная двигательная корпорация;
- Государственная транспортная лизинговая компания;
- судостроительные, военно-промышленные, машиностроительные и транспортные компании.
Ранее послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России - ограничения включают запрет на импорт российского угля.
По данным издания, переговоры о пятом пакете санкций и эмбарго на импорт российского угля продолжались несколько часов. В итоге стороны пришли к соглашению. Однако газ и нефть из России под ограничения не попали.
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Автор: Алексей Тесля