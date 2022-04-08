Олигархи и друзья Путина: ЕС ударил новыми санкциями по РФ

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Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России в связи с войной, развязанной против Украины.

В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании. Об этом идет речь в официальном журнале ЕС.

Отметим, что Евросоюз ввел персональные санкции против известных российских олигархов и приближенных к Владимиру Путину.

Под новые санкции ЕС попали:

глава Сбербанка Герман Греф;

олигарх Олег Дерипаска;

близкие к Путину бизнесмены Игорь и Борис Ротенберги

сын Сулеймана Керимова Саид;

Владимир Богданов (Сургутнефтегаз).

Заморожены активы четырех российских банков:

ВТБ;

Новикомбанка;

Совкомбанка;

Открытие.

Под санкции попали российские госкорпорации:

Русские машины;

Объединенная двигательная корпорация;

Государственная транспортная лизинговая компания;

судостроительные, военно-промышленные, машиностроительные и транспортные компании.

Ранее послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России - ограничения включают запрет на импорт российского угля.

По данным издания, переговоры о пятом пакете санкций и эмбарго на импорт российского угля продолжались несколько часов. В итоге стороны пришли к соглашению. Однако газ и нефть из России под ограничения не попали.

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