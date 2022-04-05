Дочери Путина нарвались на санкции из-за отца-диктатора: СМИ рассказали о планах Запада

Санкции могут ввести в в отношении дочерей Путина Екатерины и Марии.
Евросоюз готов ввести жесткие санкций в отношении дочерей президента-диктатора России Владимира Путина как реакцию на убийства украинских мирных жителей в кровавой войне.
Как пишет Bloomberg, санкции в отношении дочерей Путина, Екатерины и Марии больше напоминают символический шаг.
"Пока неизвестно, есть ли у них значительные активы за пределами РФ, в то же время их целью является привлечение внимания российского диктатора", - пишут СМИ.
Что известно о жизни дочерей Путина
Жизнь дочерей Путина покрыта завесой тайны, у них разные девичьи фамилии, а Кремль никогда не подтверждал их имена и не обнародовал их взрослых фотографий.
В 2015 году глава РФ раскрыл некоторые подробности о своих дочерях. Он рассказал, что они обе являются выпускницами российских университетов и говорят на нескольких языках.
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Мария Воронцова, его старшая дочь, является совладельцем компании, которая, по словам источников, инвестирует в здравоохранение РФ. Екатерина Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в МГУ.
Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение, и почему они развелись.
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