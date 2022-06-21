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Словакия не может дать Украине танки Т-72: нет договоренностей с ФРГ о поставках машин Leopard 2A4

21 июня 2022, 14:02

Братислава проводит консультации с союзниками, чтобы найти возможности оказать военную помощь Украине.

Германия танк Т-72
Танки Т-72 Словакия должна была отправить Украине в обмен на полученные из Германии Leopard 2A4 / Коллаж Википедия, Pixabay

Словакия должна была поставить Украине танки Т-72 и взамен получить немецкие машины Leopard 2A4. Однако договориться с Германией не удалось, поскольку словацкое государство считает, что 15 танков недостаточно для национальной обороны страны. Теперь Братислава ищет другие возможности оказать военную помощь Киеву.

Как сообщает Business Insider, ФРГ предложила Словакии 15 танков Leopard 2A4 за 30 единиц Т-72. Свои танки Братислава должна была передать Украине взамен на немецкие. Однако в Словакии посчитали, что такого количество военных машин недостаточно для обороны своего государства и отказались от сделки еще на прошлой неделе.

Читайте такжеГермания изолирует себя среди стран НАТО и ЕС, блокируя поставки оружия в Украину - Die WeltМинистерство обороны Словакии подтвердило данную информацию.

"Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны", - сказали в ведомстве.

Спикер словацкого Минобороны подчеркнула, что Братислава будет искать другие возможности для оказания военной поддержки Украине.

Ранее Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. Кроме того, государство предоставило Киеву боеприпасы для реактивной системы залпового огня Град.

Смотрите видео ТСН – в ФРГ говорят, что Берлин не дает Украине танки, чтобы ВСУ не заехали на них на территорию РФ

Поставки вооружений Украине от Германии

В июне ФРГ наложила вето на планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4. Речь шла о 40 старых боевых машинах немецкого производства. Указывалось, что Мадрид отступил от неформальных договоренностей в Европе не передавать Киеву танки, а испанским властям якобы пришлось даже извиняться перед Берлином.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее сказала, что бойцы ВСУ завершают курс обучения для использования гаубиц Panzerhaubitze 2000. После этого самоходные артиллерийские установки можно будет отправить Украине и передать в зону боевых действий.

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за того, что глава немецкого правительства в ходе своего визита в Киев не предоставил четкого обещания по поставкам тяжелого оружия Украине. Он призвал Берлин взять немедленное обязательство по поставкам тяжелых вооружений украинскому государству.

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