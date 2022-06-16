Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы для "Градов"

Словакия передала Украине вертолеты / СБУ, militaryphotos.net

Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. Они уже находятся на вооружении ВСУ. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, сообщает Aktuality.

Также Украина получила от Словакии боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной", - сказал Надь.

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Напомним, Соединенные Штаты Америки отправили в Украину новую партию прицельных гаубиц М777. Артиллерию отправили а рамках военной помощи для борьбы с рашистами.

Ранее сообщалось о том, что Словакия передаст Украине мощные самоходные артиллерийские установки Zuzana-2. Уже в ближайшее время украинские военные смогут использовать восемь пушек калибром 155 мм на передовой и уничтожать ими врага. Сейчас военные проходят учения.

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