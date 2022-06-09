США передали Украине новую партию мощных гаубиц М777

Пока неизвестно, сколько именно гаубиц в этой партии были переданы для ВСУ.
Соединенные Штаты Америки отправили в Украину новую партию прицельных гаубиц М777. Артиллерию отправили а рамках военной помощи для борьбы с рашистами. Об этом заявили на официальной странице Пентагона в Facebook.
Американцы опубликовали фото, на котором видно, одну из таких пушек грузят в самолет.
"Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сколько именно гаубиц были переданы ВСУ в этой партии.
Что известно о гаубице М777
M777 — полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.
Считается самой лёгкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолёта. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.
Расчёт гаубицы также уменьшен до пяти человек
Характеристики:
- Масса, кг 4218;
- Экипаж (расчёт), чел. 7+1;
- Калибр, мм 155 мм;
- Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);
- Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна победить Россию на поле боя.
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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам.
"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.
Позднее спикер Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому широкомасштабное контрнаступление ВСУ на занятые армией РФ территории Украины может начаться в середине июня.
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