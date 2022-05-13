"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777

В рамках военной помощи, власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777. Как говорят в ВСУ, большая часть из которых уже прибыла в страну.
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам. Соответствующий репортаж со стрельб он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.
Справка. M777 — полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.
Считается самой лёгкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.
Характеристики:
- Масса ‒ 4218 килограмм;
- Экипаж (расчет) ‒ человек 5 или 7+1;
- Калибр ‒ 155-миллиметров;
- Скорострельность ‒ выстрелов в минуту 2 (норма), 5 (максимум);
- Максимальная дальность ‒ M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
Что гарантирует закон США о ленд-лизе для Украины:
Напомним, ранее президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей.
После принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
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