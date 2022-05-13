УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777

13 мая 2022, 17:20

В рамках военной помощи, власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777. Как говорят в ВСУ, большая часть из которых уже прибыла в страну.

Гаубица, Залужный
Валерий Залужный / УНИАН и facebook.com/CinCAFU

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам. Соответствующий репортаж со стрельб он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

Справка. M777 — полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

Считается самой лёгкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.

  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU
  • ВСУ с американскими гаубицами
    ВСУ с американскими гаубицами facebook.com/CinCAFU

Характеристики:

  • Масса ‒ 4218 килограмм;
  • Экипаж (расчет) ‒ человек 5 или 7+1;
  • Калибр ‒ 155-миллиметров;
  • Скорострельность ‒ выстрелов в минуту 2 (норма), 5 (максимум);
  • Максимальная дальность ‒ M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

Что гарантирует закон США о ленд-лизе для Украины:

Напомним, ранее президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей.

После принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
гаубица новости Украины Валерий Залужный
Реклама
Популярное
Побег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть ИзраильПобег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну" Сын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 маяСын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 мая
Поддержите Главред

Последние новости

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границе

18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в список

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

17:53

"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

Реклама
17:33

"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россияниномВидео

17:20

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку УкраиныВидео

17:06

В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера ПумпянскогоВидео

17:05

"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантовВидео

16:56

Оккупантов выбивают из-под Харькова: в США рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

16:31

"Нацистов в Украине нет": Шольц поставил на место ПутинаВидео

16:28

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

16:27

"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюВидео

16:18

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

15:55

РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войнеВидео

15:49

В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

15:47

Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФВидео

15:33

Ведущий "Холостяка" выехал в Польшу: как ему это удалось

15:33

Спектакль для глупого россиянина: зачем Путин пугал всех нападением НАТОмнение

Реклама
15:32

"Поговори с павлинами": Лавров нахамил журналистам в ДушанбеВидео

15:28

Позор Путина и поражение в Украине: на Западе резко разнесли главу РФ и поставили условие по санкциямВидео

15:24

"Это римейк Курской дуги": Гиркина уже трясет от позора армии РФ на ДонбассеВидео

15:20

Невозможно вкусно: рецепт пирога на скорую руку, который восхитит любогоВидео

14:57

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - ЗеленскийВидео

14:46

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:30

Зеленский назвал главное условие победы в войне против РоссииВидео

14:21

На город с полумиллионным населением - 23 новобранца: россияне отказываются воевать в Украине

14:03

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборкиВидео

13:59

"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФВидео

13:59

"Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – ГУРВидео

13:27

Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымВидео

13:25

"Ему надо думать о сохранении РФ": Зеленский жестко припечатал Путина из-за войны в УкраинеВидео

13:14

Юродивый Медведев, или Почему Россия не посмеет нанести ядерный удармнение

13:00

Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

12:55

Жители Беларуси "спасли Киев": украинцы возмутились после скандальных слов ТихановскойВидео

12:46

Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

12:37

Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraВидео

12:26

Ричард Гир продаст свою машину, чтобы помочь украинцам

12:23

РФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером СернаВидео

Реклама
12:23

Без посредников и ультиматумов: Зеленский назвал условия переговоров с ПутинымВидео

12:22

ВСУ крушит авиацию войск РФ, поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами – Залужный

12:14

Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

12:04

Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныВидео

11:52

Ситуация все сложнее: оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь"Видео

11:43

Блестящие шубки не взяли: Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома

11:27

Последний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицомнение

11:23

Танки РФ разорвало как в годы Второй мировой: ВСУ отбили атаку немецкими гранатометами ПанцерфаустВидео

11:21

Оккупанты потерялись возле позиции ВСУ под Харьковом: на этом их "спецоперация" закончиласьВидео

11:17

Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-1980-х годов – ГУРВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять