Порвут рашистов на куски: США вооружили Украину мощными гаубицами М777

Около 60% из 90 запланированных к поставке гаубиц находятся в Украине вместе со 155-мм снарядами.
В Украину из США прибывают новые партии 155-мм гаубиц M777 американского производства для защиты от российского вторжения.
По словам высокопоставленного чиновника Минобороны США, около 60% из 90 запланированных к поставке гаубиц находятся в Украине вместе со 155-мм снарядами.
"Морские пехотинцы США и военные летчики загружают гаубицы M777, которые направляются в Украину", - говорится в комментарии к опубликованному ролику.
Отмечается, что погрузка производилась на транспортные самолеты С-17 в апреле этого года на авиабазе March в штате Калифорния.
M777 — полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.
Считается самой лёгкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолёта. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.
Читайте такжеОрков "перемелет на фарш": в Украину отправляют мощные немецкие САУ PzH 2000
Расчёт гаубицы также уменьшен до пяти человек
Характеристики:
- Масса, кг 4218;
- Экипаж (расчёт), чел. 7+1;
- Калибр, мм 155 мм;
- Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);
- Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
Читайте такжеАд для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУ
Читайте еще:
- Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млн
- От броневиков и ПТРК до пушек и систем ПВО: ФРГ вооружит Украину на €300 млн
- "Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом