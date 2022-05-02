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Порвут рашистов на куски: США вооружили Украину мощными гаубицами М777

2 мая 2022, 17:58

Около 60% из 90 запланированных к поставке гаубиц находятся в Украине вместе со 155-мм снарядами.

М777
Гаубица М777 / defense.gov

В Украину из США прибывают новые партии 155-мм гаубиц M777 американского производства для защиты от российского вторжения.

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны США, около 60% из 90 запланированных к поставке гаубиц находятся в Украине вместе со 155-мм снарядами.

"Морские пехотинцы США и военные летчики загружают гаубицы M777, которые направляются в Украину", - говорится в комментарии к опубликованному ролику.

Отмечается, что погрузка производилась на транспортные самолеты С-17 в апреле этого года на авиабазе March в штате Калифорния.

M777 — полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

Считается самой лёгкой гаубицей подобного типа, что допускает транспортировку на внешней подвеске вертолёта. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.

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Расчёт гаубицы также уменьшен до пяти человек

Характеристики:

  • Масса, кг 4218;
  • Экипаж (расчёт), чел. 7+1;
  • Калибр, мм 155 мм;
  • Скорострельность, выстрелов/мин 2 (норма), 5 (максимум);
  • Максимальная дальность, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

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