Тяжелое вооружение для Украины: у Зеленского раскрыли детали поставок союзников

Украина получит весь объем оружия, о котором говорил глава государства.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал поставки тяжелого вооружения Украина со стороны союзников для защиты от агрессии РФ.
Как подчеркнул он в интервью ICTV, пока Украине не передают достаточного количества вооружения, поэтому его не хватает.
"Нам необходимо немного больше, особенно тяжелой артиллерии, и чтобы она была как можно скорее. Но хорошо, что наши партнеры уже помогают и идут по списку того оружия, которое мы просим", – отметил представитель ОП.
Вместе с тем он выразил убеждение, что Украина "точно получит весь объем оружия", о котором говорил глава государства Владимир Зеленский.
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Оружие для Украины: что известно о новых поставках
Канада передала Украине 155-мм гаубицы M777. Об этом сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в микроблоге Twitter.
"Канада выступает на стороне Украины. Мы доставили несколько гаубиц M777 и соответствующие боеприпасы украинским силам во взаимодействии со США", - отметила Ананд.
Также, по ее словам, Канада предоставила Украине дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.
Кроме того, по ее словам, официальная Оттава окажет предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.
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