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Бьют до 40 км: Словакия передаст Украине мощные САУ Zuzana-2

30 мая 2022, 14:05

В ближайшее время украинские военнослужащие получат восемь пушек калибром 155 мм.

САУ Zuzana-2
Словакия передаст Украине мощные САУ Zuzana-2 / Wikipedia

Словакия передаст Украине мощные самоходные артиллерийские установки Zuzana-2. Об этом официально заявил министр обороны Словакии Ярослав Най, сообщает Defence 24.

Уже в ближайшее время украинские военные смогут использовать восемь пушек калибром 155 мм на передовой и уничтожать ими врага. Сейчас военные проходят учения.

Что известно о САУ Zuzana-2

По данным Wikipedia самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 построена на колесном шасси. САУ весит 32 т и оснащена 155-мм гаубицей. Экипаж установки состоит из четырех человек.

Zuzana-2 может стрелять на расстояние до 41 км Всего она может совершать 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты. Башня артустановки может вращаться на 360 градусов.

В целом САУ типа Zuzana есть у Словакии, Кипра и Украины.

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Напомним, США согласились поставить Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые способны бить на расстояние до 300 км. Также ожидается поставка еще и гусеничных машин M31 GMLRS с дальностью удара более 64 километров и мощностью, как в 500-фунтовой авиабомбы. Ракетные системы должны привезти в Киев в течение нескольких недель. ВСУ понадобится неделя, чтобы их освоить.

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