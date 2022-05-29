Пентагон отправил в Украину новую партию дальнобойных гаубиц М777: яркие фото

Как сообщают американцы, груз с 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.
Военнослужащие США погрузили в самолет дальнобойные гаубицы М777, которые будут поставлены Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает представители Министерства обороны (Пентагон) в Twitter.
Груз с 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.
"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили в Пентагоне.
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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам.
"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.
Позднее спикер Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому широкомасштабное контрнаступление ВСУ на занятые армией РФ территории Украины может начаться в середине июня.
По его словам, до конца мая-начала июня Киев должен получить тяжелое вооружение от Запада. После этого сформируют подразделения с целью наступательной операции.
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